2016: a bad year for music

Op kerstdag is de Britse popster George Michael overleden. Hij is (wellicht) de laatste in een lange rij van iconen uit de muziek die in 2016 zijn heengegaan.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

2016: a bad year for music

Op kerstdag is de Britse popster George Michael overleden. Hij is (wellicht) de laatste in een lange rij van iconen uit de muziek die in 2016 zijn heengegaan.