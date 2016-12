George Michael was zonder twijfel een van de popiconen van de jaren 80 en 90. Met zijn groep Wham! scoorde hij verschillende top 10 hits, waarvan "Wake me up before you go-go" (1984) de grote doorbraak betekende. Het nummer had een positieve vibe en was kenmerkend voor het zomerse en vrolijke gevoel dat het duo uitstraalde.

George Michael schreef en producete het nummer. "Ik wou een energieke popplaat maken die al het beste van de popnummers uit de jaren 50 en jaren 60 combineerde met onze attitude en aanpak, die meer uptempo en veel jonger was", zei hij. Maar later relativeerde hij de song ook. "Ik denk dat "Go-go" ongetwijfeld het bekendste Wham!-nummer is, omdat het zoveel onnozeler is dan de andere."