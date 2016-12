George Michael, de zanger die zowel in groep als solo scoorde

Rick Parfitt (Status Quo) is overleden

Afgelopen donderdag was de gitarist van de Britse band met een ernstige infectie in het ziekenhuis in Spanje opgenomen. Daar is hij nu overleden. Hij was 68.

AP

