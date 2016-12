Volgens de politie zou rond 13.42 uur (14.42 uur Belgische tijd) een ziekenwagen zijn aangekomen bij George Michaels eigendom in Oxfordshire. Nog volgens de politie waren er geen verdachte omstandigheden.

De popzanger, van wie de echte naam Georgios Kyriacos Panayiotou is, is wereldwijd bekend van de hits "Wake Me Up Before You Go-Go" en "Last Christmas", die hij samen met zijn groep Wham! scoorde.

In bijna vier decennia tijd verkocht hij meer dan 100 miljoen albums.