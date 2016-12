Afgelopen donderdag is Parfitt met een ernstige infectie in een ziekenhuis in Spanje opgenomen. Die infectie was het gevolg van een verwonding aan de schouder. Vandaag is hij aan de gevolgen ervan overleden.

Parfitt is vooral bekend als gitarist van de Britse band Status Quo. Die kende hits als "Rockin' all over the world" (1977) en "Whatever you want" (1979). Normaal zou Parfitt in 2017 een soloalbum en een autobiografie uitbrengen.

Al verschillende jaren kende Parfitt gezondheidsproblemen. Zo onderging hij een ernstige hartoperatie in 1997. In oktober zei hij nog dat hij niet langer samen met Status Quo zou optreden nadat hij afgelopen zomer een hartaanval had gekregen.