Tijn kwam met zijn vader langs in het Glazen Huis van 3FM Serious Request in Breda. De jongen lijdt aan hersenstamkanker en heeft niet lang meer te leven. Maar toch wou hij nog geld inzamelen voor de grote inzamelingsactie van 3FM en het Rode Kruis die dit jaar in het teken staat van kinderen die sterven aan longontsteking. Jaarlijks zouden wereldwijd 900.000 jonge kinderen aan de aandoening overlijden.

Omdat hij dat goed kan, bood Tijn aan om nagels te lakken in ruil voor een donatie van een euro of meer aan het Rode Kruis. Hij hoopte stilletjes 100 euro bijeen te krijgen, maar het is een stuk meer geworden.

Want de actie van Tijn heeft heel veel harten geraakt. Nogal wat bekende Nederlanders hebben zich al door hem in het Glazen Huis onder handen laten nemen. Om te vermijden dat de jongen de hele dag buiten zou moeten rondlopen om nagels te lakken, is er zelfs een speciaal luikje gemaakt in de wand van het huis. Op die manier kunnen mensen buiten aanschuiven terwijl Tijn binnenin de klus klaart.