Eva en Linde doen de Warmrobics

In Wervik hebben ze speciaal voor De Warmste Week een Warmrobics gehouden. En dat bracht Eva De Roo en Linde Merckpoel in De Scorre in Boom op ideeën.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Eva en Linde doen de Warmrobics

In Wervik hebben ze speciaal voor De Warmste Week een Warmrobics gehouden. En dat bracht Eva De Roo en Linde Merckpoel in De Scorre in Boom op ideeën.