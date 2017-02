Onrechtstreeks werd via Junior Eurosong de kiem van Bazart gelegd, door toedoen van Colombie. “We hebben elkaar voor het eerst ontmoet op de Eurosongfinale van Oliver”, vertelt Mathieu. “Ik was daar met Max.” “En die had mij gevraagd om mee te komen, omdat ik toen in zijn groepje speelde”, vult Simon aan. “Pas jaren later hebben we de basis voor Bazart gelegd in Antwerpen”, zegt Mathieu. “Ik heb bij Simon op school gezeten, maar we kenden elkaar toen amper”, vult Oliver aan.

Een weekend in de Ardennen later was Bazart een feit. “Nadat enkele toenmalige groepsleden voor een andere carrière hadden gekozen, heb ik Oliver erbij gevraagd. Tot dan had ik het gevoel dat we nooit konden doen wat we écht wilden. Oli zag het enkel zitten als we het over een andere boeg gooiden. Toen hebben we beslist om ons te profileren als trio.”

“We evolueerden van folk naar rock, over elektro, tot de nieuwe elektropop. De nummers uit die periode hebben we gerecycleerd in het Bazartjasje van vandaag", aldus Simon. “En Oliver kon toevallig een beetje zingen, dus hebben we hem maar laten meedoen”, zegt Mathieu met uitgestreken gezicht.