Wie zegt dat het Eurovisiesongfestival niets met politiek te maken heeft, dwaalt. In 2016 is dat niet anders. Oekraïne stuurt zangeres Jamala met het lied "1944". Ze vertelt het verhaal over de deportatie van de Krim-Tataren door Sovjet-dictator Stalin. Politieke boodschappen zijn verboden, maar de EBU geeft toch toelating omdat het om een historische gebeurtenis gaat. Iedereen ziet echter de parallel met de annexatie van de Krim door Poetin. Het is in die geopolitiek gespannen context dat Oekraïne tegenover topfavoriet Rusland komt te staan. De Russen sturen in 2016 een afgelikt Songfestivalnummer met een al even afgelikte zanger en dito act: Sergej Lazarev met "You are the only one".

Alsof dat nog niet genoeg is, wil Eurovisie het Songfestival wat spannender maken. Er komt in 2016 voor het eerst sinds 1975 een nieuw puntensysteem. De resultaten van de jury en de televoting worden apart gepresenteerd. Eerst komen de jury's aan bod met het klassieke twelve-points-systeem. Daarna worden de punten van het publiek samengeteld en komt eerst het land aan bod dat van de televoters het minste punten kreeg tot het land met de meeste publiekspunten. Op die manier weten we pas helemaal op het einde wie gewonnen heeft.

Het trucje werkt. De jury's plaatsen in 2016 Australië helemaal bovenaan. Oekraïne staat op twee, Rusland volgt pas op plaats vijf. Maar dan moeten de punten van de televoting nog komen. Een voor een worden de landen voorgelezen, tot er vier landen overblijven: Australië, Polen, Oekraïne en Rusland. Australië staat nog steeds bovenaan, maar wordt dan meteen als vierde land afgeroepen. Het publiek heeft duidelijk een andere winnaar gekozen dan de jury's.

Maar wie wordt het? Er blijven nog twee landen over: Oekraïne en Rusland, jawel. Met 323 punten krijgt Jamala de op een na hoogste score en springt zo over Australië naar de eerste plaats. Het is gebeurd zou je denken: enkel Rusland blijft nog over en die moeten nog punten krijgen. Maar hoeveel? Sergej heeft 405 punten nodig om naar de eerste plaats te klimmen. De spanning is te snijden wanneer de presentator het verdict voorleest: het Russische lied krijgt 361 punten van het publiek. Da's niet genoeg om Oekraïne in te halen en zelfs niet om Australië van de tweede plaats te houden.

Australië stond bij de jury's op nummer 1, Rusland was de winnaar bij het publiek. Maar het is dus uiteindelijk het politiek geladen nummer van Oekraïne dat als winnaar uit de bus komt. Als twee honden vechten om een been...