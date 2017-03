Nadat hij zijn tijd heeft uitgezeten, schrijft hij opnieuw succesnummers als "Nadine", "You Never Can Tell" dat later wordt gebruikt in de film "Pulp fiction", "Promised land" en "Dear dad". Maar Berry zal nooit meer dezelfde man zijn als voor zijn tweede tijd in de gevangenis.

Zijn vriend en partner op zijn Britse tour in 1964 zegt daarover: "Ik heb nooit een man gezien die zo is veranderd. Hij was iemand die in de kleedkamers lol trapte en jamde. In Engeland was hij koud, afstandelijk en bitter."

In de jaren 70 blijft Berry toeren op basis van zijn vroegere successen. Hij heeft alleen zijn Gibsongitaar bij zich en huurt overal ter plaatse een band in. Berry gaat er vanuit dat iedereen zijn nummers kent.

Bij de vele bandleden die met Berry het podium delen, zijn ook de jonge Bruce Springsteen en Steve Miller die aan het begin van hun carrière staan. Springsteen laat later optekenen dat Berry niet eens een setlist had en dat hij van iedere muzikant verwachtte dat ze zijn leiding zouden volgen na de gitaarintro. Berry praat niet met de muzikanten en een dankjewel na een optreden kan er ook niet vanaf.