In een interview laat hij optekenen dat het hem bang maakt dat de vele fans voor antwoorden op levensvragen naar hem kijken. Hj zegt hierover: "I find that frightening at times, because I am just as confused as most people".

Sinds zijn tienerjaren heeft Cobain een drugsverslaving ontwikkeld die hij steeds moeilijker in de hand heeft. Tegen het einde van het jaar 1990 is hij zwaar verslaafd aan heroïne. Hij heeft last van maagpijnen en beweert dat de heroïne de pijn onderdrukt. Op een gegeven ogenblik zegt hij dat de heroïne hem ervan weerhoudt "zijn kop eraf te knallen".