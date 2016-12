George Michael: hitwonder met bewogen privéleven

Een eerste poging in de muziekwereld met de ska-band van 5 vrienden, The executive genaamd, is weinig succesvol. De band split en George Michael vormt samen met Andrew Ridgeley het duo Wham!. Notoire hits van het duo zijn "Wake me up before you go go", "I'm your man", "Last Christmas" en "Club Tropicana".

Even notoir als de muziek, zijn de fel gekleurde outfits, vooral de korte shortjes die George Michael draagt en de speelse videoclips van het duo. Zo zijn de fluorescerende t-shirts uit de videoclip "Wake me up before you go go" bestsellers.

Na een goede vijf jaar beslist het duo om ermee op te houden. Ze brengen nog de afscheidssingle "Edge of heaven" uit en sluiten af met een uitverkocht concert in het Wembley Stadion in Londen.