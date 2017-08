Een van de meeste succesvolle komieken die Hollywood ooit heeft gekend, is niet meer: Jerry Lewis is gestorven in zijn huis in Las Vegas, zo weten meerdere Amerikaanse media op basis van zijn agent.

Lewis werd in 1926 geboren in New Jersey en vormde tussen 1946 en 1956 een komisch duo met Dean Martin. Samen speelden ze in 16 films mee die vaak tot gigantische successen aan de kassa uitgroeiden.

Op een bepaald moment was Lewis de best betaalde acteur van Hollywood. Tot zijn bekendste films behoren "The bell boy" (1960), "Cinderfella" (1960) en "The nutty professor" (1963).

In de jaren 90 maakte Lewis een comeback op de planken met het stuk "Damn yankees". In 2013 was hij nog te zien in de film "Max Rose" van Daniel Noah. Hij regisseerde ook zelf films.

Volgens zijn familie stierf Lewis een natuurlijk dood. Hij was 91.