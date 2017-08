BEKIJK: De trailer van het 4e en laatste seizoen van "The bridge"

Brits tv-coryfee Sir Bruce Forsyth is overleden

De Britse entertainer is bekend van shows zoals "Strictly come dancing", "Play your cards right" en "The generation game". Hij werd 89 jaar.

Belga

