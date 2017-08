Pukkelpop ligt dit jaar -deels- in Nederland: "Oranje boven!"

Wie het op Pukkelpop even gehad heeft met de muziek, kan terecht in de "Petit bazar", een uithoek van het terrein waar van alles te doen is: van straattheater over chillen in een hangmat tot een schuimparty. Dit jaar staat alles in het teken van onze noorderburen.

