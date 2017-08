Het is de derde keer op korte tijd dat een lek HBO treft. Begin deze maand gaf het tv-netwerk toe dat een hacker in zijn systemen had ingebroken en voor 1,5 terabyte aan gegevens had gestolen, waaronder scripts van het 7e seizoen van "Game of thrones".

Enkele dagen later bleek de vierde aflevering van het huidige seizoen plots op het internet te circuleren. Dat had niks met de hacking te maken, maar wel met een Indiase distributeur van HBO die de episode vroegtijdig online had geplaatst.