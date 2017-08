Opvallende naam in "Bargoens" is Pieter Aspe, die ruim een jaar geleden zijn vrouw, muze en "liefde van zijn leven" Bernadette verloor. Sinds haar dood strijdt de populaire auteur tegen de eenzaamheid. Hij leeft alleen als weduwnaar, en heeft het daar moeilijk mee, zo vertelde hij eerder al in "Van Gils en Gasten.

Goens volgde hem tijdens het schrijfproces van een nieuw Aspe-boek. De Brugse schrijver maakte er jarenlang een erezaak van om twee nieuwe boeken per jaar uit te brengen. Maar door het overlijden van Bernadette kreeg hij even geen letter op papier. Ook nu loopt het schrijven nog niet van een leien dakje: Aspe heeft zijn voormalig ritme - in de voormiddag schrijven, om in de namiddag tijd te spenderen met zijn vrouw - vaarwel gezegd, maar zijn nieuwe leven valt hem zwaar.

Dat Aspe na de dood van zijn vrouw "nooit meer zou schrijven", zoals hij eerder liet verstaan, is dus niet het geval. Eind september brengt hij, in samenwerking met cartoonist en goede vriend Marec, een graphic novel uit als eerbetoon aan Bernadette. Hoofdpersonage "Bea" verwijst naar haar muzenaam, al wordt er nergens expliciet vermeld dat het om hun persoonlijk verhaal gaat. Dit najaar komt ook zijn 40e Aspeboek uit.