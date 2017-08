De docuserie "De kust is veilig" werpt een blik op het leven van hulpverleners in onze badsteden, onder meer in Oostende en Blankenberge. Strandredders, de Scheepvaartpolitie, zeereddingsdiensten, de lokale politie, medische hulpverleners, de Marine en de Militaire Luchtmachtbasis Koksijde leveren in samenwerking met het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum de nodige bijstand. "De kust is veilig" was op de eerste draaidag aanwezig bij het tragische zeilongeval van 1 juli in Oostende. Daarbij werden twee mensen gered en verdronken drie anderen.