Het in één ruk kijken naar meerdere afleveringen van één bepaalde serie - het zogenoemde bingewatchen - is al enkele jaren aan een opmars bezig. Zo'n tachtig procent van de jongeren tussen 18 en 25 jaar doet het regelmatig, zo blijkt uit een onderzoek van de KU Leuven. Meer dan 25 procent onder hen doet dat enkele keren per maand, meer dan 20 procent doet het meerdere keren per week.

De onderzoekers wilden ook weten hoe het zat met de slaapkwaliteit van de mensen die bingewatchen. Niet zo goed, zo blijkt. Een op de drie slaapt namelijk een stuk slechter dan de leeftijdsgenoten die niet bingewatchen. "Het probleem ligt niet bij de slaapduur, want het merendeel slaapt acht uur per nacht", zo zegt onderzoekster Liese Exelmans. "De kwaliteit van de nachtrust is daarentegen wel beduidend slechter. Ze kunnen moeilijker de slaap vatten en hebben meer last van vermoeidheid en slapeloosheid."