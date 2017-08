Shondaland, het productiehuis van Rhimes, zal voortaan nieuwe series maken als een onderdeel van Netflix, zo is bepaald in het contract. Ook Betsy Beers, met wie Rhimes al jarenlang samenwerkt, maakt de overstap naar de streamingdienst. Voor de bestaande reeksen op ABC, zoals "Grey's anatomy" en "How to get away with murder", verandert er niets.

"Shonda Rhimes is een van de beste verhalenvertellers in de geschiedenis van de televisie", luidt het bij Netflix. "Ze houdt van televisie en film, ze is passioneel bezig met haar werk en ze weet haar publiek te geven wat het wil. We zijn heel enthousiast om haar te verwelkomen bij Netflix."

Naar verluidt zal Rhimes zo'n 10 miljoen dollar per jaar verdienen bij de streamingdienst. De overstap past in de strategie van Netflix om meer eigen producties te maken, waarvan het dan zelf de rechten in handen heeft.