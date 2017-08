De passage waarmee Opbrouck het meeste indruk naliet, was die over pedofilie. Aanleiding van het gesprek daarover was een fragment uit een documentaire over jeugdauteur Ted van Lieshout. In zijn autobiografie vertelt Van Lieshout openlijk over een pedofiele verhouding die hij als 11-jarige jongen had met een oudere man.

"Dit is een gedurfd pleidooi voor de nuance", zei Opbrouck. Hij vindt dat een gevoelig onderwerp als pedofilie ook in het "post-Dutrouxtijdperk" meer nuance verdient. "Het onderwerp ontploft vandaag de dag, niet enkel binnen de katholieke kerk maar ook binnen sportclubs bijvoorbeeld. Waarom is het zo massaal aanwezig, en zo verborgen en met schuldgevoel beladen? Iedereen draagt perverse hartstochten in zich, we maken er theater en films over."

"Maar eigenlijk moet naar alles genuanceerd gekeken worden, niet alleen naar dit onderwerp", aldus Opbrouck. Waarna iets later in het gesprek ook Vilvoorde als broeihaard voor jihadisme ter sprake komt. "Weet dat daar ook een harmonieuze werkelijkheid bestaat, die onze televisiejournaals niét haalt", zegt hij daarover.