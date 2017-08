Over uit de kast komen. "Ik vind het concept van coming-out compleet achterhaald. Het veronderstelt dat je eerst iets moet geheimhouden en dan met grote trom moet bekendmaken bij vrienden en familie. Kunnen we dat eens in vraag stellen? Waarom moet er een soort bar mitswa zijn voor homo's? Dat slaat toch nergens op? En het houdt gewoon de uitzondering in stand."

Over taal. "Taal is problematisch in dit land. Als we zelf niet kunnen beslissen welke taal we spreken, hoe kunnen we dan verwachten dat anderen dat doen? Mijn vader -nogal een stevige flamingant- vindt het schandalig dat er in Vlaanderen eethuizen bestaan met de naam Le Pain Quotidien. "Noem het toch gewoon Dagelijks Brood", roept hij dan, "daar zijn we godverdomme voor gaan betogen in de jaren 60!" Ik denk dat hij een punt heeft."

Over het feit dat hij rechtser is dan wordt gedacht. "Ik vind wel dat je je moet aanpassen aan hoe wij hier leven. En dat je hier niet de discussie moet komen voeren over scheiding van kerk en staat of over het feit dat homo's mogen trouwen. Die discussie hebben we hier gehad. Er zijn wetten over gemaakt. Klaar. Ik vind ook niet dat de politiek van Turkije in de Vlaamse straten moet worden beslecht. Als je de Turkse politiek zo belangrijk vindt, moet je in Turkije gaan wonen. Zo rechts ben ik wel, ja."