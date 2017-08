Een onlinedraaitafel met 2 platenspelers, een platenbak en schuifknoppen die het ritme regelen: dat biedt Google vandaag op zijn homepage aan naar aanleiding van de 44e verjaardag van hiphop.

Die muziekstroming ontstond op 11 augustus 1973 in de Bronx in New York tijdens een feestje waar ene dj Kool Herc draaide. Hij verlengde de beat van de nummers door 2 platenspelers te gebruiken. Zo creëerde hij een "break" waardoor mensen langer konden dansen.

Naast dubbele platenspelers en dit breakdansen groeide ook het "emceeing" of rappen tot een vaste waarde van de hiphop uit. Daarbij declareert de "master of ceremony" een ritmische tekst bij de beats.

De invloed die hiphop sindsdien op mens en maatschappij heeft uitgeoefend, valt niet te onderschatten. Zo heeft de muziekstroming zowel muziek, dans, kunst als mode in een heel nieuwe richting geduwd.

Wie meer wil weten over de geschiedenis van hiphop, kan nog tot en met 17 september in Bozar in Brussel terecht waar een overzichtstentoonstelling loopt.