De uitgever van onder meer De Telegraaf was de afgelopen maanden inzet van een overnamestrijd tussen het Belgische Mediahuis en Talpa, het mediabedrijf van de Nederlandse miljardair John de Mol. Maar die laatste onderneming kondigde gisteravond aan dat ze haar overnamepoging stopzet.

Mediahuis had in de overnamestrijd al 64,66 procent van de aandelen verworven en beschikte daarmee dus al over een duidelijke meerderheid. Talpa bleef steken op 29,16 procent, maar kondigde gisteren wel aan dat "strategisch belang" te willen behouden. Talpa wil als "actieve minderheidsaandeelhouder" betrokken blijven bij TMG en een "open en constructieve communicatie nastreven".

TMG wil zich nu volledig op de toekomst richten zodat het bedrijf "met Mediahuis verder kan bouwen aan een mediabedrijf met een stevige marktpositie, kwaliteitsredacties en sterke merken".