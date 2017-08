Goed nieuws voor fans van "The crown": Netflix heeft een tweede seizoen klaar en zendt dat vanaf 8 december uit. Claire Foy kruipt opnieuw in de rol van koningin Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk. Ook onder anderen Matt Smith (prins Philip), Victoria Hamilton (de Queen Mother) en Vanessa Kirby (prinses Margaret) zijn weer van de partij.

Het tweede seizoen speelt zich af in de woelige en revolutionaire jaren 60. Het tijdperk waarin de monarchie als vanzelf respect kreeg, is voorbij. Soldaten van de Armed Forces voeren een illegale oorlog in Egypte en premier Harold Macmillan raakt verwikkeld in een destructief schandaal.

"The crown" is een van de paradepaardjes van Netflix dat kosten noch moeite spaart om de serie te maken. Zo kostte het eerst seizoen ruim 100 miljoen euro. Het scenario is van de hand van Peter Morgen. Hij schreef eerder het script van de film "The queen" uit 2006 en ook van het toneelstuk "The audience" uit 2013. Dat laatste vormde de basis voor "The crown".