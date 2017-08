"Aan 40 km per uur naar beneden razen op een steile ijspiste, uren door de modder kruipen in een bootcamp, of op 60 meter hoogte een slingerend koord beklimmen, enz. Saartje Vandendriessche doet het allemaal", zo kondigt het persbericht van Eén het nieuwe programma aan.

Vandendriessche wordt dus de nieuwe Tom Waes, die gekend staat om zijn typische winnaarsmentaliteit, in het voorjaar. Zo zagen we Waes eerder verbeten strijden in "Wauters vs. Waes" en "Tomtesterom". Aan de uitdagingen van Vandendriessche gaan telkens lange, pijnlijke trainingen vooraf. Ook die komen in beeld bij "Op de man af".