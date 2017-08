Begin dit jaar hebben de broers Coen bekendgemaakt dat ze voor het eerst aan een tv-serie werken, nu is ook duidelijk waar die serie te zien zal zijn. Die eer is voor Netflix. De uitzendingen starten in de loop van 2018.

De serie heet "The ballad of Buster Scruggs" en vertelt zes verhalen uit de tijd van het Wilde Westen in de VS. De hoofdrol is voor Tim Blake Nelson. De broers Coen zullen het project schrijven, producen én regisseren.

De broers Coen hebben tot nu toe hun strepen verdiend als filmregisseurs. Zo maakten ze naam met films als "Miller's crossing" (1990), "The hudsucker proxy" (1994), "Fargo" (1996), "The big Lebowski" (1998), "O brother, where art thou?" (2000), "No country for old men" (2007) en "True grit" (2010). In hun carrière hebben ze al verschillende Oscars gewonnen.