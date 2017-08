Voor het tweede jaar op rij zullen de feestdagen moeten voorbijgaan zonder een nieuwjaarsconference van Geert Hoste. De cabaretier zegt dat hij elke dag een onemanshow zou kunnen schrijven met de vele onderwerpen die tegenwoordig actueel zijn. Hij noemt onder andere het bezoek van prins Laurent aan de Chinese ambassade, de fipronilcrisis en het presidentschap van Donald Trump.

"Elke maand twijfel ik of ik het toch niet zou doen, want het zijn heerlijke tijdens voor een artiest om het podium op te stappen", zegt Hoste, die 25 jaar lang zalen in heel Vlaanderen uitverkocht. Tussen 1993 en 2016 speelde hij meer dan 23 conferences die op radio en tv werden uitgezonden.

Hij mag dan eind vorig jaar niet op de planken gestaan hebben, maar hij gaf toch een overzicht van het jaar 2016 in een opiniestuk.