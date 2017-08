De video's zullen zowel door professionelen gemaakt worden als door "gewone" mensen. Gebruikers zullen er ook op attent gemaakt worden over "welke video's het meeste gepraat wordt" en "naar welke shows vrienden kijken".

In eerste instantie zal het aantal Amerikaanse gebruikers beperkt zijn. Maar binnen een paar weken zou Watch naar iedereen uitgerold worden. Het aanbod zou in het begin alvast bestaan uit een 40-tal shows. Om gebruikers te lokken, heeft Facebook geïnvesteerd in originele videoseries in verschillende genres.