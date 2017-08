Op het nieuwe platform zal ook plaats zijn voor native advertising. "Omdat we voor betalende lezers gaan, zullen we het aantal advertenties op de site beperken. Wat niet wil zeggen dat we niet kunnen samenwerken met adverteerders", legt Bellwinkel uit. "We gaan in de eerste plaats voor partnerships, we zoeken samenwerking met organisaties en bedrijven waarmee we verwantschap voelen. Maar laat het duidelijk zijn: over die samenwerkingen gaan we niet schimmig doen, voor de lezer zal en moet alles helder zijn. De grens tussen reclame en journalistiek wordt dus geenszins vager."

Doel is om de vernieuwde Humo-website dit jaar nog online te krijgen. "We gaan pas lanceren als we echt tevreden zijn, hopelijk eind dit jaar, desnoods iets later. Of iets vroeger."