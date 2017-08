Van "Game of thrones" blijkt nu naast het script bij een ander lek ook de aflevering zelf zijn gelekt. Volgens Amerikaanse media is op de video het watermerk te zien van Star India, een van de distributeurs van HBO. Vermoedelijk zit het lek dus ergens in dat bedrijf. "We nemen dit zeer ernstig en zullen het grondig onderzoeken", laat Star India weten in een persmededeling. "We zullen de gepaste gerechtelijke stappen ondernemen."



"Game of thrones" is de melkkoe van HBO: het is een van de meest bekeken televisieseries van het moment. De fantasyserie is daardoor ook erg in trek bij piraten. "Game of thrones" zou de serie zijn die het meeste illegaal wordt gedownload. Momenteel loopt het zevende en voorlaatste seizoen. Al zitten er wel verschillende spinoffs in de pijplijn.