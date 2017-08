Een kookwedstrijd daarbij 10 deelnemers het 8 afleveringen lang tegen elkaar opnemen om de meest perfecte versie van zowel moderne als klassieke Britse gerechten te maken: dat is in een notendop "Britain's best cook", het nieuwe kookprogramma dat BBC One in de pijplijn heeft zitten.

Claudia Winkleman zal de show presenteren, maar vooral de naam van 1 van de 2 juryleden valt op: Mary Berry, "de koningin van de kookjury's". "Ik voel me nooit beter in mijn vel dan wanneer ik mijn hoed van jurylid opzet", zegt ze in een reactie. "Deze serie zal mensen aanzetten om thuis deftig te koken. Dat heb ik altijd aangemoedigd en ik kan niet wachten om te beginnen."

Bij ons is Berry vooral bekend als jurylid van "The great British bake off", de kookwedstrijd die van 2010 tot 2016 op de BBC liep en waarin ze samen met Paul Hollywood de jury vormde. Toen de commerciële zender Channel 4 het programma eind vorig jaar binnenhaalde, haakte ze af.

Sindsdien heeft Berry niet stilgezeten. Eind vorig jaar raakte bekend dat ze 2 eigen programma's op de BBC zou krijgen: "Mary Berry everyday" en "Mary Berry's secrets from britain's great houses".

Wanneer "Britain's best cook" precies op tv komt, is niet duidelijk. Ook de naam van het jurylid dat Berry aan haar zijde krijgt, is nog niet bekend.