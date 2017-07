Belgische beeldhouwer Olivier Strebelle (90) is overleden

Hij was wereldwijd bekend van zijn cirkelvormige kunstwerken. Strebelle maakte onder meer het werk "Flight in mind", dat in de vertrekhal van de luchthaven van Zaventem stond en beschadigd raakte bij de aanslagen vorig jaar. Het kunstwerk is intussen gerestaureerd en staat nu in een parkje vlak bij de luchthaven.

