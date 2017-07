Sam Dillemans toont gruwel en waanzin van oorlog in Ieper

De stad Ieper is een kunstwerk van Sam Dillemans rijker. Tijdens een korte ceremonie droeg hij zijn werk "Ypres" over aan de stad als eerbetoon aan de soldaten die in de Eerste Wereldoorlog in de streek gevochten hebben.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Sam Dillemans toont gruwel en waanzin van oorlog in Ieper

De stad Ieper is een kunstwerk van Sam Dillemans rijker. Tijdens een korte ceremonie droeg hij zijn werk "Ypres" over aan de stad als eerbetoon aan de soldaten die in de Eerste Wereldoorlog in de streek gevochten hebben.