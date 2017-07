Microsoft Paint kwam in november 1985 voor het eerst op de markt met de lancering van de eerste versie van Windows, Windows 1.0. Hoewel hier en daar aanpassingen zijn doorgevoerd, is het programma sindsdien in se nauwelijks veranderd. Vandaag oogt het dan ook veeleer "primitief". Tegelijk houden veel gebruikers precies om die eenvoud aan het programma vast.

Het bericht dat Microsoft het programma gaat afvoeren, maakte dan ook heel wat ontgoochelde reacties los. "We hebben een ongelofelijke uiting van steun en nostalgie gezien rond MS Paint. Als er iets is dat we geleerd hebben, is het dat Paint na 32 jaar heel veel fans heeft", zo laat Microsoft weten in een blogpost.

"We willen de gelegenheid aangrijpen om de puntjes op de i te zetten, de verwarring op te klaren en goed nieuws te brengen. Paint is hier om te blijven, het krijgt enkel binnenkort een nieuwe thuis, in de Windows Store waar het gratis beschikbaar zal zijn."