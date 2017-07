BBC stelt eerste beelden van laatste aflevering "Doctor Who" met Peter Capaldi voor

De BBC heeft een trailer gelanceerd van de komende kerstspecial van "Doctor Who". Dat is tegelijk de laatste aflevering van de serie met Peter Capaldi in de hoofdrol. Ook Pearl Mackie, Mark Gatiss en David Bradley spelen mee.

yt

