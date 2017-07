Vanaf vrijdag 28 juli toont Eén wekelijks om 22.15 uur de vijfdelige internationale topreeks "Parade’s end" met Benedict Cumberbatch en Rebecca Hall in de hoofdrollen. "Parade’s end" is een Britse miniserie over liefde en verraad in een tijd waarin de comfortabele zekerheden van het Edwardiaanse Engeland langzaam maar zeker plaats maken voor de chaos en vernielingen van WO I. De reeks is gebaseerd op het gelijknamige twintigste-eeuwse meesterwerk van Ford Madox Ford.