Een foto uitknippen, een beeld kantelen of een detail met een ruwe streep in de verf zetten: wie Adobe Photoshop te ingewikkeld vindt, zoekt zelfs in 2017 vaak zijn toevlucht tot Microsoft Paint voor eenvoudige grafische handelingen als deze. Over afzienbare tijd zal dat echter niet meer mogelijk zijn want de Amerikaanse computergigant is van plan de stekker uit het programma te trekken.

Microsoft heeft het nieuws voorzichtig bekendgemaakt met de publicatie van een lijst programma's die het wil verwijderen of die het als "verouderd" beschouwt in de aanloop naar de nieuwste update van het besturingssysteem Windows 10. Microsoft Paint heeft het label "verouderd" gekregen. Dat betekent dat het programma geen lang leven meer is beschoren. Microsoft zal het niet langer actief ondersteunen en vroeg of laat definitief afvoeren.

Microsoft Paint kwam in november 1985 voor het eerst op de markt met de lancering van de eerste versie van Windows, Windows 1.0. Hoewel hier en daar aanpassingen zijn doorgevoerd, is het programma sindsdien in se nauwelijks veranderd. Vandaag oogt het dan ook veeleer "primitief". Tegelijk houden veel gebruikers precies om die eenvoud aan het programma vast. Wanneer ze het moeten loslaten, is niet duidelijk. Mogelijk gebeurt dat dit jaar nog.