In juni raakte bekend dat de gewezen olympiër tegen een witte haai zou zwemmen, en dat in het kader van "Shark week" op Discovery Channel. Voor Phelps stond een ontmoeting met een haai zelfs op zijn bucketlist. "Dream come true", klonk het. Hoe de zwemwedstrijd zou verlopen, was niet tot in het detail uitgelegd. Phelps zelf had in een eerder interview met ABC al duidelijk gemaakt dat hij niet op hetzelfde moment met een haai in het water zou liggen. "Mijn veiligheid was prioriteit nummer 1", benadrukte hij.

Het programma "Phelps vs shark: Great gold vs great white" duurde gisteren een uur. De presentator zei na 57 minuten "natuurlijk kunnen we Michael niet in de ene baan zetten en de haai in een andere. We gaan een simulatie doen." Kijkers kregen daarna Phelps, in zwemsuit en met een monovin aan zijn voeten, te zien die het opneemt tegen een virtuele haai. Onderzoekers berekenden de tijd van de haai op basis van zwemsnelheden van haaien, en vergeleken die tijd met de snelheid van de voormalige zwemkampioen. Het werd dus een simulatie.

BEELDEN VAN DE RACE (simulatie haai naast Phelps):