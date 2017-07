Apple laat in het patent verstaan dat de technologie gebaseerd zou zijn op een reeks van vingerafdrukken of op een bepaalde druk die uitgeoefend wordt op het scherm om een oproep naar het noodnummer in gang te zetten.

"De gebruiker kan het elektronisch toestel programmeren om input te herkennen die ingegeven is door een bepaalde opeenvolging van vingers, bijvoorbeeld pink-ringvinger-pink, als de opdracht om een noodoproep uit te voeren", zo staat er in het patent.

Dat zou in de praktijk betekenen dat het er zou uitzien alsof de eigenaar van de iPhone het toestel ontgrendelt voor de overvaller, terwijl hij of zij in werkelijkheid het noodnummer contacteert. Daarbij wordt opgemerkt dat er op het toestel niets te zien is van het feit dat het noodnummer gebeld wordt.

De toepassing, die geprogrammeerd zou kunnen worden om paswoorden en login-schermen te omzeilen, zou ook de nooddiensten kunnen laten weten waar het toestel zich bevindt, en automatisch direct live video of audio kunnen plukken van de IPhone.

Het patent voegt er nog aan toe dat de technologie bepaalde persoonlijke gegevens, waarvan je niet wilt dat ze in handen komen van andere mensen, zoals een thuisadres of het nummer van de sociale zekerheid, zou kunnen uitwissen of verbergen.

Het is nog niet duidelijk of Apple de technologie ook zal inbouwen in software updates, zaken die gepatenteerd worden, worden niet noodzakelijk altijd toegepast. Maar het patent geeft wel een goed idee van waar Apple mee bezig is, en wat het belangrijk vindt. Onlangs heeft Apple nog een SOS-toepassing gelanceerd voor de Apple Watch, die het makkelijker moet maken om in contact te komen met de nooddiensten.

Apple zelf wou geen commentaar geven op het patent.