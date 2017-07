De open brief heeft de steun van heel wat bekende BBC-namen in Groot-Brittannië, zoals Sue Barker, de presentatrice van de Wimbledon-verslaggeving, en Fiona Bruce, de presentatrice van het legendarische programma "Antiques roadshow".

"De cijfers in het jaarrapport hebben aangetoond wat velen van ons al jarenlang vermoeden, dat vrouwen bij de BBC minder betaald worden voor hetzelfde werk dan mannen", zo staat te lezen in de open brief.

"Vergeleken met vele andere vrouwen en mannen, worden we erg goed betaald en mogen we ons gelukkig prijzen. Maar, dit is een tijd van gelijkheid en de BBC is een organisatie die prat gaat op haar waarden. U (BBC-topman Tony Hall, red.) hebt gezegd dat u het loonverschil tussen mannen en vrouwen wil "oplossen" tegen 2020, maar de BBC weet al jaren dat het verschil er is. Wij roepen u op, met naam en toenaam, om nu actie te ondernemen."