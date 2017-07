Pudsey en Ashleigh zijn tot nog toe de enige "hondenact" die "Britain's got talent" kon winnen. Hun dansfilmpjes uit de show, onder meer op de muziek van "The Flintstones" en "Mission impossible", zijn tientallen miljoen keren bekeken op YouTube.

Na de winst in "Britain's got talent" duurde de hype nog een hele tijd door. Zo kwam er een boek, "Pudsey: my autobiography", en in 2014 ook een familiefilm, "Pudsey the dog: The movie". Pudsey en Ashleigh traden in 2012 ook op voor de Queen tijdens een viering voor haar 60-jarige jubileum als koningin.

Pudsey was 11 jaar oud en leed aan leukemie. In de komende optredens zal hij vervangen worden door Sully, de andere getrainde hond van Ashleigh.