Paul Nicholls is bij ons niet zo bekend, maar liefhebbers van de Britse soap "EastEnders" kennen hem wellicht wel. Daarin was hij 162 afleveringen lang te zien, eind jaren 90. Hij speelde ook een bijrol in "Bridget Jones: The edge of reason".

Nicholls trok deze zomer met vakantie naar Thailand, maar veel plezier heeft hij daar dus niet aan beleefd. Toen hij een waterval bezocht, viel hij naar beneden en kwam hij vast te zitten met een been in een rotspartij. Zijn telefoon vond hij niet meer en hij kon geen kant meer op.

Pas drie dagen later konden reddingswerkers hem bereiken. Iemand had zijn huurmotor zien staan en had de hulpdiensten verwittigd. Nicholls was uitgedroogd, hij was half buiten bewustzijn en zijn knie was zodanig beschadigd, dat ze zal moeten worden gereconstrueerd.

De waterval op het Thaise eiland Koh Samui is duidelijk gevaarlijk gebied, want een jaar geleden stierf een Amerikaanse toerist na een val van dezelfde waterval.