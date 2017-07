Op de lijst staan 96 acteurs, presentatoren, journalisten en panelleden die afgelopen jaar meer dan 150.000 pond (169.000 euro) betaald werden door de BBC. De openbare omroep verzette zich tegen het bekendmaken van de salarissen, maar werd daartoe gedwongen door de conservatieve regering.

De best betaalde BBC-ster is Chris Evans, die een ochtendshow op de radio presenteert en vorig jaar ook kortstondig het gezicht was van het autoprogramma "Top gear". Dat laatste was echter geen succes. Desondanks verdiende hij zo'n 2,5 miljoen euro. Ex-voetballer en "Match of the day"-presentator Gary Lineker volgt op de tweede plaats met zo'n 2 miljoen euro.

De top 3 wordt vervolledigd door de bekende talkshowhost Graham Norton met 960.000 euro. De cijfers geven echter geen volledig beeld, want zijn inkomsten voor "The Graham Norton show" zitten niet in dat bedrag verrekend. De BBC-cijfers houden immers geen rekening met betalingen via externe productiehuizen, enkel met programma's die door de zender zelf zijn gemaakt. In werkelijkheid zal hij dus een pak meer verdiend hebben.