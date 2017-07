Apple stelde gisteren een aantal nieuwe emoji's voor. Niet toevallig gisteren, want het was Wereld Emoji Dag. Het is maar een voorsmaakje, want er zitten meer dan 50 nieuwe emoji's in de pijplijn bij Apple. Ze worden beschikbaar bij de release van iOS 11 dit najaar, meteen of in een latere update.

Een van de nieuwe emoji's is een vrouw die een hijab draagt, een islamitische hoofddoek. Daarvoor werd al lang geijverd, onder meer door een 15-jarig Saudisch meisje dat in Duitsland woont, Rayouf Alhumedhi. Zij lanceerde vorig jaar "The Hijab Emoji Project", een campagne die nu dus vruchten afwerpt.

Ook nieuw zijn de zombie, de mediterende man, een borstvoeding gevende vrouw en een overgevende smiley. Nieuwe dieren zijn de zebra en de tyrannosaurus rex. Qua voeding worden een sandwich en een kokosnoot toegevoegd.