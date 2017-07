De reacties op de gastrol van Sheeran in "Game of Thrones" waren dan wel verdeeld, het houdt de roodharige zanger niet tegen om een nieuwe televisierol aan te nemen. Deze keer leent hij zijn stem aan een knalgeel personage in de animatiereeks "The Simpsons". Sheeran deelde op Instagram een foto van zijn roodharige personage: een muzikant met een hoedje.

"2017 blijft ongelofelijk en surreëel. Houd het in de gaten, er gaat vanalles gebeuren tussen mij en Lisa", zo laat Sheeran weten over de verhaallijn waarin zijn animatiefiguur opduikt. De aflevering wordt een parodie op de Oscarwinnende musicalfilm "La La Land". Sheerans personage zal het zelf ook een stukje zingen voor Lisa Simpson. De aflevering met de Simpsonversie van Sheeran wordt dit najaar uitgezonden in de VS.