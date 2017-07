Het was te verwachten dat de volgende Doctor geen blanke man zou zijn, aangezien de BBC al langer streeft naar meer diversiteit in haar programma's.

Veel kijkers vroegen al al langer naar een vrouwelijke Doctor, en reeksen of films met een sterke vrouwelijke hoofdrol doen het de laatste jaren erg goed, in films als "The Hunger Games" , "Star Wars" en "Wonder Woman", en in reeksen als "Gane of Thrones".

De BBC zei te hopen dat de aankondiging van vandaag niet alleen de kijkers zal prikkelen, maar ook duidelijk zal maken dat de sf-reeks resoluut de 21e eeuw is ingestapt.

Whittaker zei haar fans dat ze niet bang mogen zijn van haar geslacht. "Dit is immers een zeer opwindende tijd, en Doctor Who staat voor alles wat opwindend is aan verandering", zo zei ze nog. "De fans hebben al zo veel veranderingen meegemaakt, en dit is enkel een nieuwe, andere verandering, geen angstaanjagende."

Haar voorganger, Peter Capaldi, had eerder al gezegd dat hij graag zou zien dat een vrouw hem zou vervangen. Hij had niets dan lof voor zijn opvolgster: "Iedereen die het werk van Jodie Whittaker gezien heeft, weet dat ze een fantastische actrice is met een grote persoonlijkheid en veel charme. Bovenal heeft ze het grote hart dat nodig is om deze zeer speciale rol te spelen. Ze gaat een fantastische Doctor zijn."