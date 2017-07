Auteur: Kathleen Heylen

Kathleen Heylen Acteur Mathias Vergels, bekend als "Lowieke" uit de Eén-serie "Thuis", is gisteren getrouwd met Julie Houtman. In april vorig jaar verloofde Vergels zich met zijn vriendin toen ze op vakantie waren in Venetië, in Italië. Gisteren is het koppel in het huwelijksbootje gestapt. Houtman postte een foto op Instagram met de boodschap: "Getrouwd met mijn aller beste vriend".