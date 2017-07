Radio Tequila, Radio Gompel, Radio Mol, Stadsradio Halle, Kustradio, Trudo FM, Radio Zoe FM, VILLA BOTTA, Radio Beach, Radio Systeem, Radio VRD, Geel FM, GRK, Urgent.fm, ZRO, Victoria, Omroep Neteland, Radio Valencia, Grensland, Radio FM Gold, I.R.O., Radio Moetoen, Radio Monza, Radio Kompas, Westradio, Radio Maaskant, Jess FM, Melinda, T.R.O., VMI FM, Radio Paloma, Radio VRW, Radio Oost West, @FM en X-Ray FM: deze 35 lokale radio's kunnen bij de VRM een zendvergunning aanvragen om vanaf 1 januari uit te zenden, zo heeft minister Gatz bekendgemaakt.

Daarmee zijn toch al enkele lokale radio's gerustgesteld. Minister Gatz werkt namelijk aan een hervorming van het radiolandschap. Vandaag bestaat het Vlaamse radiolandschap uit landelijke, ketenradio’s en lokale radio’s. Op 31 december 2017 lopen de radio zendvergunningen af en lokale radio’s moeten weer kandideren om een plekje in de ether te verwerven.

Gatz broedt op een nieuw frequentieplan waarmee hij de vele lokale radio’s in Vlaanderen leefbaarder wil maken. Er zijn vandaag meer dan 290 lokale frequenties op de FM-band. Het is niet altijd makkelijk om als kleine radio met een klein lokaal doelpubliek voldoende reclame-inkomsten te halen om leefbaar te blijven.

Daarom wil hij de lokale frequenties hergroeperen in frequentiepakketjes. Die kunnen een groter lokaal doelpubliek bedienen en breder reclame-inkomsten werven in dat grotere gebied. In totaal kwamen er 236 aanvraagdossiers binnen waarvan 222 voor lokale radio’s en 14 voor netwerkradio’s.

“Het gaat om de lokale radio-omroepen die als enige kandidaat waren voor een welbepaald frequentiepakket", zegt Gatz over de eerste 35 zenders die hij heeft erkend. "Zij kunnen nu hun dossier voor de VRM klaarmaken en indienen om zo een zendvergunning te bekomen. Vanaf 1 januari 2018 kunnen radio’s met een zendvergunning de ether in.”

De minister heeft in totaal 120 dagen de tijd om ook over de andere erkenningen een beslissing te nemen. Tegen het einde van dit jaar zou er duidelijkheid moeten zijn over alle dossiers.