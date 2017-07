Enkele dagen geleden heeft Disney bekendgemaakt dat Whitmire na 27 jaar niet langer de stem van Kermit de Kikker in "The muppet show" zal inspreken, een rol die hij op zich nam na de dood van bedenker Jim Henson in 1990. Uit een emotionele blogpost van Whitmire blijkt nu dat zijn vertrek helemaal niet vrijwillig is.

"Voor mij zijn de Muppets niet gewoon een job, een carrière of zelfs een passie", schrijft hij. "Ze zijn een roeping, een dringende way of life die ik niet kan ontkennen of weerstaan. Ik voel me nog steeds op het toppunt van mijn kunnen en ik wil dat jullie weten dat ik Kermit zelf nooit zou verlaten."

Vervolgens verwijst hij naar een telefoontje dat hij in oktober vorig jaar kreeg waarbij de bazen van "The muppet show" hem lieten weten dat ze een andere stemacteur voor Kermit wilden, dit op basis van twee issues die hij niet nader toelicht. "De voorbije 9 maanden heb ik mijn mond gehouden in de hoop dat Disney van gedacht zou veranderen", gaat hij voort. Tevergeefs, zo blijkt.

Volgens The Hollywood Reporter is de opvolger van Whitmire al bekend. Matt Vogel zou voortaan de stem van Kermit inspreken. Hij leende eerder al zijn stem aan de kwaadaardige dubbelganger van Kermit in de film "Muppets most wanted" uit 2014.